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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана восстановления после пожара дер. Велени Лудонской волости Лужского у. ; план. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Вилени, Лудонской волости, Лужского уезда, П. Ивановым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Вилени, Лудонской волости, Лужского уезда, К. Степановым. 1893–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
Об отводе усадебной земли крестьянину с. Велень, Лудонской волости, Лужского уезда, В. Тимофееву. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
По жалобе крестьянина д. Велени, Лудонской волости, Лужского уезда, Я. Андреева на лишение его части надела. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
Об аренде земли врачом Д. Сапиро у крестьян дер. Велени Лудонской волости Лужского у. 1900 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258 Показать все
О семейном разделе крестьянки д. Велени Лудонской волости Лужского уезда Е. Платоновой. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 2 Показать все
О перечислении лужского мещанина Иванова Алексея с женой в крестьяне деревни Велень Лудонской волости Лужского уезда. 1910 г. // Центральный государственный исторический Показать все
Переписка с Лужской уездной земской управой о сложении недоимок земского сбора, начисленных на недвижимое имущество кр. А. Платонова в д. Велен Лудонской вол. 1898–1904 г Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2430Вилени (Велени), с. вл.при оз. Виленях и колодцах.6734785117Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
250. Велени, село бывшее владельческое, дворов 37, жителей 190, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
55087Веленидеревня58°12'с.ш.29°24'в.д.O-35-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58656443107д Веленидеревня