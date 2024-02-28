деревня Тявково, деревня Тявково, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Тявково

Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о представлении льгот по закону 13 мая 1896 г. крестьянам д. Тявково Леонтьевской вол. Мологского у. 1898–1899 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись Показать все
Дело по кассационной жалобе Митиных Родиона Дмитриевича и Ивана Родионовича, крестьян д. Тявково Леонтьевской вол. Мологского у. на приговор Мологского уездного съезда от Показать все
Дело о взносе денег запасным унтер-офицером из крестьян дер. Тявково Леонтьевской волости Мологского уезда Григорием Нестеровым в уплату капитального долга по выкупной сс Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Тявково Леонтьевской волости Мологского уезда Никитой Нестеровичем Мазуриным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1888–188 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3205Тявково, д. вл.при рч. Кудаше.39332698106
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Леонтьевская волость
д. ТявковоVII. Чагинское общество544649Ивановский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Брейтовский район
385825Тявководеревня58°13'с.ш.37°58'в.д.O-37-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Брейтовский муниципальный район, Гореловское сельское поселение
78609422266д Тявководеревня
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