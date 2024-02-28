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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о представлении льгот по закону 13 мая 1896 г. крестьянам д. Тявково Леонтьевской вол. Мологского у. 1898–1899 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись Показать все
Дело по кассационной жалобе Митиных Родиона Дмитриевича и Ивана Родионовича, крестьян д. Тявково Леонтьевской вол. Мологского у. на приговор Мологского уездного съезда от Показать все
Дело о взносе денег запасным унтер-офицером из крестьян дер. Тявково Леонтьевской волости Мологского уезда Григорием Нестеровым в уплату капитального долга по выкупной сс Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Тявково Леонтьевской волости Мологского уезда Никитой Нестеровичем Мазуриным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1888–188 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3205Тявково, д. вл.при рч. Кудаше.39332698106Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ТявковоVII. Чагинское общество544649—Ивановский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385825Тявководеревня58°13'с.ш.37°58'в.д.O-37-064
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78609422266д Тявководеревня