село Чернобаево, село Чернобаево, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Чернобаево

Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Чернобаевской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2185Чернабаево, с. вл.при пруде.35768375400Церковь православная 1.
Показать скан

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
С. Чернобаево12Никол. Кон. Доппельмайер981221

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Чернобаевская волость
852. Чернобаево, село бывшее владельческое, дворов 64, жителей 485, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, ярмарка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Рязанская губерния, Пронский уезд, Чернобаевская волость
село Чернобаево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Старожиловский район
1401Чернобаевосело54°18'с.ш.39°59'в.д.N-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Старожиловский муниципальный район, Гребневское сельское поселение
61648420126с Чернобаевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close