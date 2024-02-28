село Милиново, село Милиново, Ковровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Милиново

Ковровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Судогодский уезд
4804Милиново, с. вл.при прудах и колодцах.253257229254Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Судогодский уезд, Милиновская волость
1342. Милиново, село бывшее владельческое, при речке Милиновке, дворов 84, жителей 513, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная. В 6 верста Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Судогодский уезд, Мильновская волость
5883Милиново село6981276525

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Судогодский уезд, Мильневская волость
село Мильнево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Ковровский район
2009Милиновосело56°05'41°15'O-37-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Ковровский муниципальный район, Новосельское сельское поселение
17635420216с Милиновосело
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