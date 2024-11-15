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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1150Ключи (Мор), колон. нем.при рч. Ключах.1092024013561297Церковь лютеранская 1. Училище. Заводов 12. Мельниц 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
582. Ключи (Мор), селение колонистов, при речке Карамыше, дворов 321, жителей 3145, церковь лютеранская, школа, 4 лавки, 13 ветряных мельниц, конн. мльн., 3 кожевни, 5 са Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44160Ключисело50°58'с.ш.45°41'в.д.M-38-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63622425102с Ключисело