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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
674Поздянка (Канабековская), дер.при рч. Поздянке.879341158158Волостное правление. Земская станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
72. Позднянка (Канабековская), деревня бывшая владельческая, при речке Позднянке, дворов 39, жителей 234, волостное правление (уездный город в 102 верстах), 3 лавки, земс Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
15) д. Поздянка на р. Поздянке, зем. шк., народная библиотека, торжок Петровский 29 июняПоздянское общество51157153Бывшие государственныеПравославныеРусские846
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346632Поздянкадеревня57°47'00"57°15'00"O-40-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57606431146д Поздянкадеревня