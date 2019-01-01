деревня Поздянка, деревня Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Поздянка

Березовский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
674Поздянка (Канабековская), дер.при рч. Поздянке.879341158158Волостное правление. Земская станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Канабековская волость
72. Позднянка (Канабековская), деревня бывшая владельческая, при речке Позднянке, дворов 39, жителей 234, волостное правление (уездный город в 102 верстах), 3 лавки, земс Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Канабековская волость
15) д. Поздянка на р. Поздянке, зем. шк., народная библиотека, торжок Петровский 29 июняПоздянское общество51157153Бывшие государственныеПравославныеРусские846

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Березовский район
346632Поздянкадеревня57°47'00"57°15'00"O-40-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Березовский муниципальный район, Переборское сельское поселение
57606431146д Поздянкадеревня
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