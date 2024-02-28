село Большие Поселки, село Большие Поселки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Большие Поселки

Карсунский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
940Поселки, с. удел.на л. б. р. Барыша и при безымянной речке.747183728780Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Потьминская волость
612. Поселки, село бывшее удельное, при речке Барыше, дворов 274, жителей 1913, церковь православная, школа

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Потьминская волость
420Поселки (Богородицкое), село, при р. Барыше; н. р.100850317351958

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Карсунский район
31142Большие Поселкисело54°16'с.ш.46°59'в.д.N-38-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Карсунский муниципальный район, Большепоселковское сельское поселение
73614425101с Большие Поселкисело
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