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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению государственной крестьянской девицы д. Солободище Степуринской вол. А. А. Петуховой с жалобой на решение мирового съезда по делу о владении ею пожней Арх Показать все
Дело по ходатайству доверенных крестьян дер. Слободища Степуринской волости Куликовых о предоставлении их доверителям лесного надела. 1914–1915 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по прошению бомбардира Ивана Ганичева о перечислении его к дер. Слободища Степуринской волости. 1881 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дело 95 Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1874 г. По жалобе крестьянской девицы Вологодской губернии Урязовецкого уезда Степуринской волости деревни Слободищи Авдотьи Пе Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2930Слободище, д. каз.при руч. безымянном.121745130163Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
79Сел. СлободищеСтепуринскоебывшие государственные86167219
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Слободица963195деревняРусские82147194341
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Слободища (1 торг. зав.,шк. I ст.) 2296деревняЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 14,5 км. Летнее: —.Зимнее: 35,5 км. Летнее: —.8182
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36339Слободищадеревня58°54'с.ш.40°00'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624428461д Слободищадеревня