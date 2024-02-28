деревня Слободища, деревня Слободища, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Слободища

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по прошению государственной крестьянской девицы д. Солободище Степуринской вол. А. А. Петуховой с жалобой на решение мирового съезда по делу о владении ею пожней Арх Показать все
Дело по ходатайству доверенных крестьян дер. Слободища Степуринской волости Куликовых о предоставлении их доверителям лесного надела. 1914–1915 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по прошению бомбардира Ивана Ганичева о перечислении его к дер. Слободища Степуринской волости. 1881 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дело 95 Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1874 г. По жалобе крестьянской девицы Вологодской губернии Урязовецкого уезда Степуринской волости деревни Слободищи Авдотьи Пе Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2930Слободище, д. каз.при руч. безымянном.121745130163
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Степуринская волость
79Сел. СлободищеСтепуринскоебывшие государственные86167219

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Грязовецкая волость
Слободица963195деревняРусские82147194341

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Степуринский сельсовет
Слободища (1 торг. зав.,шк. I ст.) 2296деревняЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 14,5 км. Летнее: —.Зимнее: 35,5 км. Летнее: —.8182

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
36339Слободищадеревня58°54'с.ш.40°00'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Юровское сельское поселение
19624428461д Слободищадеревня
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