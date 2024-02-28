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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9192Козланский-Фроло-Лаврский, пог.при рч. Большой Козланке.142½92½5139Церквей православных 2.Показать скан
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Фроло-Лавровский (шк. I ст.,шк. подростков) 7290погостЗимнее: 1 км. Летнее: 1 км.Зимнее: 7 км. Летнее: 7 км.Зимнее: 85 км. Летнее: 89 км.810