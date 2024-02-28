деревня Большое Сазаново, деревня Большое Сазаново, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Большое Сазаново

Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Долото плотницкое, XIX - начало XX веков. Источник: goskatalog.ru
Замок накладной для сундука, 2 половина XIX века. Источник: goskatalog.ru< Показать все
Накладка концевая на ремень, конец XVIII - XIX века. Источник: goskatalog. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
3246Сазановская (Сазангурт), д. каз.при безымянном ключе.502347307271Сельская расправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Люкская волость
249. Сазановская (Сазан-гурт), деревня бывшая государственная, при речке Люке, дворов 65, жителей 673

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Балезинский район
517432Большое Сазановодеревня58°06'00"53°19'00"O-39-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Балезинский муниципальный район, Люкское сельское поселение
94604445106д Большое Сазановодеревня
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