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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Долото плотницкое, XIX - начало XX веков. Источник: goskatalog.ru
Замок накладной для сундука, 2 половина XIX века. Источник: goskatalog.ru< Показать все
Накладка концевая на ремень, конец XVIII - XIX века. Источник: goskatalog. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3246Сазановская (Сазангурт), д. каз.при безымянном ключе.502347307271Сельская расправа.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
249. Сазановская (Сазан-гурт), деревня бывшая государственная, при речке Люке, дворов 65, жителей 673
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
517432Большое Сазановодеревня58°06'00"53°19'00"O-39-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94604445106д Большое Сазановодеревня