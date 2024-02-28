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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2286Покровская (Матчерка), с. вл.при р. Выше.6540209799863Церковь православная 1. Больница. Завод кирпичный. Мельница. Маслобойня.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Матчерки. Д. Гаугеровка, Кириловка, Александровка, Патры и Юрсова и особый участок земли40Пашков193556532
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
834. Н. Матчерка, село бывшее владельческое, при речке Выше, дворов 147, жителей 903, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, 2 шк., лавка
836. В. Матчерка (Покровское), село бывшее владельческое, при речке Выше, дворов 172, жителей 975
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Нижняя Матчерка«Земетчинская» п.-т. контора657
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47373Матчеркасело53°26'42°46'N-38-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56623413101с Матчеркасело