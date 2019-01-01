село Салтыки, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Салтыки

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2469Богородицкое (Салтыки), д. вл.при рч. Хупотке.3818280937967Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Салтыковская волость
946. Салтыки (Богородицкое), село бывшее владельческое, при речке М. Хупте, дворов 345, жителей 2233, волостное правление (уездный город в 38 верстах), церковь православн Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Салтыковская волость
село Салтыки163250096523178118343615сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Салтыковская волость
Богородицкое (Салтыки тож) село4511на тр. Ряжск-Данков при р. Малой Хупте41413171414273112642волостн. правл.Церк. кам., шк. дер. зем., ветр. мельн., нефт. двиг. мельн., каз. вин. лав., кир. зав., вол. правл., хлебопаш. квар. уряд. кварт., зем. повивальной бабки
Усадьба кн. Трубецкой4517на тр. Ряжск-Данков при р. Малой Хупте43712642Салтыки
Усад. церк. причта села Салтыкова4520на тр. Ряжск-Данков при р. Малой Хупте5121712642Салтыки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
1112Салтыкисело53°35'с.ш.39°56'в.д.N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Журавинское сельское поселение
61630420151с Салтыкисело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.