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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2469Богородицкое (Салтыки), д. вл.при рч. Хупотке.3818280937967Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
946. Салтыки (Богородицкое), село бывшее владельческое, при речке М. Хупте, дворов 345, жителей 2233, волостное правление (уездный город в 38 верстах), церковь православн Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Салтыки163250096523178118343615сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Богородицкое (Салтыки тож) село4511на тр. Ряжск-Данков при р. Малой Хупте41413171414273112642—волостн. правл.Церк. кам., шк. дер. зем., ветр. мельн., нефт. двиг. мельн., каз. вин. лав., кир. зав., вол. правл., хлебопаш. квар. уряд. кварт., зем. повивальной бабки
Усадьба кн. Трубецкой4517на тр. Ряжск-Данков при р. Малой Хупте—43712642—Салтыки
Усад. церк. причта села Салтыкова4520на тр. Ряжск-Данков при р. Малой Хупте—5121712642—Салтыки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1112Салтыкисело53°35'с.ш.39°56'в.д.N-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61630420151с Салтыкисело