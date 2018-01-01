хутор Новомлинов, Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Новомлинов

Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1050Новомлинов, хут. каз.при рч. Солодовниковой.601829201231

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Тарасовская волость
597. Ново-Млиновский, хутор бывший государственный, при речке Солодовниковой, дворов 60, жителей 512, 2 ветряных мельницы

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