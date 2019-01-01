- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьян Заварзина, Николая и Пармена Москвиных деревни Мотырей Шуйской волости за самовольную порубку леса. 1908 г. // Гос. архив Во Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Мотыри Шуйской волости Сопегина Федора на медлительность Шуйского волостного старшины в приведении в исполнение определения Тотемского уез Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Показать все
• Списки избирателей 1906 года
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9024Матыри (Пятницкое Село), д. разновед.при р. Сухоне.12070103138
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8584Мотыри аМотыревское.Иоанно-Предтеченскийбывшие помещичьи11316205254
86—Мотыри бМотыревское.Иоанно-Предтеченскийсобственники——72125
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Мотыри (сс,лесозаг. контора,кх,1 торг. зав.,маслод. зав.,изба-чит.,шк. I ст.) 7429деревняЗимнее: 0 км. Летнее: 0 км.Зимнее: 18 км. Летнее: 18 км.Зимнее: 108 км. Летнее: 117 км.4750
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36717Мотыридеревня59°24'с.ш.41°20'в.д.O-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632424256д Мотыридеревня