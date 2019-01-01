село Колышкино, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Колышкино

Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Самарской губ., Новоузенского у., Иловатской вол., с. Камышкина Павле Ивановиче Бирюкове, обвинявшемся в оскорблении цаоской фамилии. 1898 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1849Колышкино, с. каз.при р. Камышевахе.172133243781821Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Иловатская волость
1069. Камышкино, село бывшее государственное, при речке Камышевахе, дворов 308, жителей 1679, церковь православная, школа, лавка, ярмарка, базар

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Иловатская волость
С. Колышкино. Б. госуд. Малор. Прав.5057Р. Камышеваха520153205548416371587

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Старополтавский район
14905Колышкиносело50°27,0' с.ш.45°55,0' в.д.M-38-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Старополтавский муниципальный район, Колышкинское сельское поселение
18652426101с Колышкиносело

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