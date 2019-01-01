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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Самарской губ., Новоузенского у., Иловатской вол., с. Камышкина Павле Ивановиче Бирюкове, обвинявшемся в оскорблении цаоской фамилии. 1898 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1849Колышкино, с. каз.при р. Камышевахе.172133243781821Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1069. Камышкино, село бывшее государственное, при речке Камышевахе, дворов 308, жителей 1679, церковь православная, школа, лавка, ярмарка, базар
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Колышкино. Б. госуд. Малор. Прав.5057Р. Камышеваха520153205548416371587
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14905Колышкиносело50°27,0' с.ш.45°55,0' в.д.M-38-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18652426101с Колышкиносело