село Троицкое, село Троицкое, Шестопаловская волость, Щигровский уезд (на 1892) — Familio

Троицкое

Шестопаловская волость, Щигровский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3031Троицкое, что на Красном, с. каз. и вл.при руч. Красного колодца.205117550561Церковь православная 1. Мельниц 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Шестопаловская волость
1344. Троицкое, село бывшее государственное, дворов 131, жителей 762, церковь православная, 2 лавки

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Щигровский уезд, Шестопаловская волость
Троиц. на Красном с. 20505563Земского начальника: 2. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 10.
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