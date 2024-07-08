деревня Грабухина, Шахновская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Грабухина

Шахновская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Грабухино Шахновской волости Новоладожского уезда Е. Семенова на незаконное взыскание с него недоимки. 1899–1900 гг. // Центральный государственн Показать все
О перечислении крестьянина д. Лахта Петербургского уезда П. Максимова в д. Грабухино Шахновской волости Новоладожского уезда. 1904 г. // Центральный государственный истор Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3234Грабухина, д. каз.при Ладожском озере.3633256561

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Шахновская волость
Грабухино д.365 стан4283 участок42станция Шахново.

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