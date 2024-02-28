починок Каменный, починок Каменный, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Каменный

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
починок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе доверенного от крестьян Никольского уезда Аргуновской вол. д. Каменной на неправильные действия волостных должностных лиц. 1883 г. // Гос. архив Вологодско Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6244Каменный Починок, д. каз.при рч. Миляше.283085229
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Аргуновская волость
Каменная4511
Никольский уезд, Байдаровская волость
Каменный починок2824

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
241205Каменныйпочинок59°43'с.ш.45°09'в.д.O-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Никольское сельское поселение
19634456221починок Каменныйпочинок
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