деревня Мергино, деревня Мергино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Мергино

Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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По жалобе крестьянина с. Мергино, Суббочинской волости, Новоладожского уезда, И. Носанова на постановление уездного съезда по делу о лишении его земли. 1892–1894 гг. // Ц Показать все
По жалобе крестьян д. Мергино, Суббочинской волости, Новоладожского уезда, А. Васильева и П. Тимофеева на постановление уездного съезда. 1893–1894 гг. // Центральный госу Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3319Мергина, д. вл.при руч. Пудосе.833193639Обывательская станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Суббочинская волость
398. Мергина, деревня бывшая владельческая, при реке Ояти, дворов 15, жителей 69, часовня, з. п. ст.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Суббочинская волость
Мергино Аксеннова д.853 стан34274 участок22станция Яровщина.
Мергино Палицина д.853 стан34274 участок22станция Яровщина.
Мергино Уньковской д.853 стан34274 участок22станция Яровщина.
Мергино Нееловой д.853 стан34274 участок22станция Яровщина.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район
26559Мергинодеревня60°28'33°27'P-36-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алёховщинское сельское поселение
41627404246д Мергинодеревня
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