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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина с. Мергино, Суббочинской волости, Новоладожского уезда, И. Носанова на постановление уездного съезда по делу о лишении его земли. 1892–1894 гг. // Ц Показать все
По жалобе крестьян д. Мергино, Суббочинской волости, Новоладожского уезда, А. Васильева и П. Тимофеева на постановление уездного съезда. 1893–1894 гг. // Центральный госу Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3319Мергина, д. вл.при руч. Пудосе.833193639Обывательская станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
398. Мергина, деревня бывшая владельческая, при реке Ояти, дворов 15, жителей 69, часовня, з. п. ст.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Мергино Аксеннова д.853 стан34274 участок22станция Яровщина.
Мергино Палицина д.853 стан34274 участок22станция Яровщина.
Мергино Уньковской д.853 стан34274 участок22станция Яровщина.
Мергино Нееловой д.853 стан34274 участок22станция Яровщина.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
26559Мергинодеревня60°28'33°27'P-36-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41627404246д Мергинодеревня