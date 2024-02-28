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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
426Антыбары (из 5 участ. Юшкова, Казарина, Болдвишева, Пантилеевка), дер.при рч. Чусовой.1544439109118Часовня православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
59. Литыбары, деревня бывшая владельческая, при реке Чусовой, дворов 45, жителей 267, часовня, 3 торжка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
4) д. Антыбары на р. Чусовой, торжок 1 январяБутеровское и Голицинское общества69189188Бывшие помещичьиПравославныеРусские1134
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
796700Антыбарыдеревня58°18'00"57°43'00"O-40-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57658402106д Антыбарыдеревня