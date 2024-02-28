хутор Малая Корениха, хутор Малая Корениха, Коренихская волость, Одесский уезд (на 1916) — Familio

Малая Корениха

Коренихская волость, Одесский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2486Малая Корениха, хут. вл.при лимане Бугском.12333154037
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Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Коренихская волость
село Малая-Корениха (сельское общество)5099132231
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