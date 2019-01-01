село Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Большие Чапурники

Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Черноярский уезд
387Большие Чапурники (Чапуринское), с. к.при р. Сарпе.122¾25127487584Церковь православ. Сельское приходское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Светлоярская волость
156. Большие Чапурники, село бывшее государственное, при реке Сарне, дворов 200, жителей 1320, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Светлоярский район
14207Большие Чапурникисело48°25,0' с.ш.44°35,0' в.д.M-38-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Светлоярский муниципальный район, Большечапурниковское сельское поселение
18649404101с Большие Чапурникисело

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