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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по крестьянине села Костинского, Костинской волости, Ирбитского уезда, Пермской губерний Барышникове Никандре Егоровиче, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2635Костинское, сел.при р. Реже.7577192545582Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжков 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
639. Кастинское, село бывшее государственное, при реке Реже, дворов 227, жителей 1362, волостное правление (уездный город в 74 верстах), церковь православная, школа, почт Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Костинское159228586141553412442458369[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Костинское на р. Реже, прав. церк., 2-клас. министер. учил., волостная библиотека, вол. правл., зем. станция, распл.Костинское общество31910001005Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские73—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
1. Костино, с. 49191310661979русские1978зыряне1Костинскойр. Режст. Алапаевск39—11111139большойагр. п., кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51847Костиносело57°51'с.ш.62°10'в.д.O-41-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65771000421с Костиносело