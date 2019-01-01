село Костино, Алапаевское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Костино

Алапаевское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по крестьянине села Костинского, Костинской волости, Ирбитского уезда, Пермской губерний Барышникове Никандре Егоровиче, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2635Костинское, сел.при р. Реже.7577192545582Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжков 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Костинская волость
639. Кастинское, село бывшее государственное, при реке Реже, дворов 227, жителей 1362, волостное правление (уездный город в 74 верстах), церковь православная, школа, почт Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Костинская волость
село Костинское159228586141553412442458369[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Костинская волость
с. Костинское на р. Реже, прав. церк., 2-клас. министер. учил., волостная библиотека, вол. правл., зем. станция, распл.Костинское общество31910001005Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские73

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Ирбитский округ, Костинский район , Костинский сельсовет
1. Костино, с. 49191310661979русские1978зыряне1Костинскойр. Режст. Алапаевск3911111139большойагр. п., кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
51847Костиносело57°51'с.ш.62°10'в.д.O-41-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Алапаевское
65771000421с Костиносело

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