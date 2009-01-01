деревня Новосёлки, Копыльский район, Минская область (на 2021) — Familio

Новосёлки

Копыльский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Поцейковская волость
835. Новоселки, село бывшее владельческое, дворов 20, жителей 228, церковь православная, ветряная мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Поцейковская волость
Новоселки, застенок201[...]394453

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Копыльский район, Потейковский сельсовет
д Новоселки37

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Копыльский район, Потейковский сельсовет
д. Новосёлки26

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