село Клепачи, село Клепачи, Полтавська область (на 2018) — Familio

Клепачи

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2810Клепачи, д. казач.при колодцах.81087276270
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Ольшанская волость
605. Клепачи, деревня бывшая государственная, при урочище Вольском, дворов 111, жителей 610, питейный дом, 8 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Лубенская волость
4.0Клепачи деревняКлепачевское козаков981061062233256259515

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18673Клепачіселор-н Лубенськийсільрада Калайдинцівська
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