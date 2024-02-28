село Рябаш, село Рябаш, Ильинская волость, Белебеевский уезд (на 1906) — Familio

Рябаш

Ильинская волость, Белебеевский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
589Ильинское (Рябаш), село.при рч. Ря.124054176203Р. — Церковь православная 1. Часовня. Волостное правление. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство и торговля мясом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Ильинская волость
364. Ильинка (Рябаш), село бывшее владельческое, при речке Ря, дворов 6, жителей 39, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная. В 15 верстах Показать все

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Ильинская волость
20Ильинское (Рябаш), с. при кл. Поперечный Ручей и при рч. Ря, зем. шк., церковь (постр. в 1829 г.), бак. и вин. лав., маслобойня155358472Земледелие
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