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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
589Ильинское (Рябаш), село.при рч. Ря.124054176203Р. — Церковь православная 1. Часовня. Волостное правление. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство и торговля мясом.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
364. Ильинка (Рябаш), село бывшее владельческое, при речке Ря, дворов 6, жителей 39, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная. В 15 верстах Показать все
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
20Ильинское (Рябаш), с. при кл. Поперечный Ручей и при рч. Ря, зем. шк., церковь (постр. в 1829 г.), бак. и вин. лав., маслобойня155358472Земледелие