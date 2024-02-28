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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2447Асавбаш, деревня.при рч. Асаве.272974231202Ч. — Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1464. Асавбашева, деревня бывшая государственная, при речке Асаве, дворов 95, жителей 563
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
2Асавбашева, д. на прос. дор., при реч. Асаве, зем. учил., х.-з. маг., бак. лав., куз.272150443470Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523157Асавбашеводеревня53°50'00"55°42'00"N-40-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аургазинский муниципальный район, Сельское поселение Семенкинский сельсовет
80605434121д Асавбашеводеревня