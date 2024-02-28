село Могильно-Посельское, село Могильно-Посельское, Большереченский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Могильно-Посельское

Большереченский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тарский округ
2547Могильно-Посельское (Посельская Могильна), с. каз.при озз. Могильном и Сухом.12079134392386Церковь православная 1.
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Карташевская волость
Могильно-Посельское с., при оз. Песочном, на почт. тр.7771021811001

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Большереченский район
114743Могильно-Посельскоесело55°55'с.ш.74°27'в.д.N-43-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Большереченский муниципальный район, Могильно-Посельское сельское поселение
52603419101с Могильно-Посельскоесело
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