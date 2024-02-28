деревня Давлюдовщина, деревня Давлюдовщина, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Давлюдовщина

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Щучинская волость
Довмодовщизна, ф. (Кн. Друцкаго-Любецкого), жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 370, у. гор. 47 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. З в., ст. ж. д. Лида 47 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Щучинский сельсовет
д Давлюдовщина101

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Щучинский сельсовет
д. Давлюдовщина66
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