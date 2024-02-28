имение Ятвиск, имение Ятвиск, Щучинская волость, Лидский уезд (на 1905) — Familio

Ятвиск

Щучинская волость, Лидский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Щучинская волость
Ятвиск, им. (Незабитовского), жит. 61 (31 м. 30 ж.), дес. 600, у. гор. 58 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Лида 58 в.
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