деревня Новоивановка, Емельяновская волость, Бугурусланский уезд (на 1910) — Familio

Новоивановка

Емельяновская волость, Бугурусланский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Емельяновская волость
Д. Ново-Ивановка. (Сольшка тож) Мещ. Рус. и малор. Прав.2295Р. Солынка2751001083285268

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