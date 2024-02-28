деревня Медкоедово, деревня Медкоедово, Немский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Медкоедово

Немский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Нолинский уезд
8525Меткоедовский (Мяскоедовский), поч. каз.при рч. Меткоедовке.453044107140
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Нолинский уезд, Мальканская волость
771. Медноедовский, починок бывший государственный, при речке Медноедовке, дворов 50, жителей 255, 2 красильных завода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Немский район
339641Медкоедоводеревня57°31'50°42'O-39-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Немский муниципальный район, Немское сельское поселение
33626424156д Медкоедоводеревня
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