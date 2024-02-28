деревня Слободчикова, деревня Слободчикова, Белозерский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Слободчикова

Белозерский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курганской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1345Слободчикова, д. каз.при р. Тоболе.42162310482
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Белозерская волость
Слободчикова д., при р. Тоболе, на прос. дор.46139112308

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Белозерский район
97950Слободчиковадеревня55°43'00"65°38'00"N-41-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Белозерский муниципальный район, Сельское поселение Боровской сельсовет
37604417126д Слободчиковадеревня
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