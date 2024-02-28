село Касьяново, село Касьяново, Ульяновский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Касьяново

Ульяновский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Калужской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Касьяновской волости

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Елена ФроловаКраеведение, история прихода, родословныеhttps://vk.com/club211914747 https://ok.ru/kasya Показать все Копии страниц МК Троицкой церкви с. Касьяново за 1895 г., копии исповедных ведомостей за разные годы, документы из фонда воинского присутствия, Уставные грамоты, протокол Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Козельский уезд
1313Касьяново, с. вл.при рч. Руке.4717113466514Церковь православная 1. Завод 1.
Показать скан

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Калужская губерния, Козельский уезд
С. Касьяново с 5 дер.58Кн. Ник. Ив. Трубецкой161231351

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Козельский уезд, Касьяновская волость
349. Касьяново, село бывшее владельческое, при речке Руке, дворов 100, жителей 767, волостное правление (уездный город в 47 верстах), церковь православная, 3 лавки, 4 ярм Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Козельский уезд, Касьяновская волость
село Касьяново

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Ульяновский район
304309Касьяновосело53°41'35°58'N-36-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Ульяновский муниципальный район, Сельское поселение село Поздняково
29642448146с Касьяновосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close