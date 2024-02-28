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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
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Елена ФроловаКраеведение, история прихода, родословныеhttps://vk.com/club211914747 https://ok.ru/kasya Показать все Копии страниц МК Троицкой церкви с. Касьяново за 1895 г., копии исповедных ведомостей за разные годы, документы из фонда воинского присутствия, Уставные грамоты, протокол Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1313Касьяново, с. вл.при рч. Руке.4717113466514Церковь православная 1. Завод 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Калужская губерния, Козельский уезд
С. Касьяново с 5 дер.58Кн. Ник. Ив. Трубецкой161231351
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
349. Касьяново, село бывшее владельческое, при речке Руке, дворов 100, жителей 767, волостное правление (уездный город в 47 верстах), церковь православная, 3 лавки, 4 ярм Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Касьяново
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
304309Касьяновосело53°41'35°58'N-36-084
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
29642448146с Касьяновосело