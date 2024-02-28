село Нижняя Кармалка, село Нижняя Кармалка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нижняя Кармалка

Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
439Нижняя Кармалка, д. каз.при р. Шешме.851563199209Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Верхне-Кармальская волость
232. Нижне-Кармальская Слобода, село бывшее государственное, при речке Шешме, дворов 128, жителей 868, церковь православная, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Верхне-Кармальская волость
С. Нижняя-Кармалка. Б. госуд. Рус. Прав.1599Р. Шешма2359515286940864

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Нижняя КармалкаНижняя КармалкаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Черемшанский район
188520Нижняя Кармалкасело54°47'51°39'N-39-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Черемшанский муниципальный район, Нижнекармалкинское сельское поселение
92658440101с Нижняя Кармалкасело
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