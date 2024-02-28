хутор Марьинский, хутор Марьинский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Марьинский

Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кубани

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кубанская область, Екатеринодарский отдел, Марьинский хутор
хут. Марьинский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Тбилисский район
159316Марьинскийхутор45°17'00"40°08'00"L-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Тбилисский муниципальный район, Марьинское сельское поселение
3649410101х Марьинский#Н/Д
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