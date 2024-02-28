деревня Княгинино, деревня Княгинино, Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Княгинино

Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Княгинино Покровской вол. Одоевского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3527.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Одоевский уезд
3248Княгинино (Кукуй), сц. вл.при рч. Холохольне.271825138141
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Одоевский уезд
Сц. Княгинино с дер.22Петр Курбатов19338

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Одоевский район
389904Княгининодеревня53°49'с.ш.37°03'в.д.N-37-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Одоевский муниципальный район, Восточно-Одоевское сельское поселение
70636460181д Княгининодеревня
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