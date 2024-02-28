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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3748Осинцевское, сел.при рч. Леке.494040122140Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1151. Осинцовское, село бывшее государственное, при речке Леке, дворов 52, жителей 312, волостное правление (уездный город в 49 верстах), церковь православная, 2 лвки, 3 Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Осинцовское (Осинцово), в.в. 2) Зиничи, 3) Евтята и 4) Васькин, при р. Леке. Прав. церк., зем. шк., народн. библ., вол. правл., зем. станц., фельдш. п., базар ежене Показать все Осинцовское общество91217222Бывшие государственныеПравославныеРусские51—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Осинцевское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347292Осинцевосело57°59'00"57°26'00"O-40-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57624413101с Осинцевосело