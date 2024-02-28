село Осинцево, село Осинцево, Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Осинцево

Кишертский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3748Осинцевское, сел.при рч. Леке.494040122140Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Осинцовская волость
1151. Осинцовское, село бывшее государственное, при речке Леке, дворов 52, жителей 312, волостное правление (уездный город в 49 верстах), церковь православная, 2 лвки, 3 Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Осинцовская волость
1) с. Осинцовское (Осинцово), в.в. 2) Зиничи, 3) Евтята и 4) Васькин, при р. Леке. Прав. церк., зем. шк., народн. библ., вол. правл., зем. станц., фельдш. п., базар ежене Показать все Осинцовское общество91217222Бывшие государственныеПравославныеРусские51

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Осинцевская волость
село Осинцевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кишертский район
347292Осинцевосело57°59'00"57°26'00"O-40-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кишертский муниципальный район, Осинцевское сельское поселение
57624413101с Осинцевосело
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