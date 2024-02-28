село Грушковка, село Грушковка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Грушковка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Чигиринский уезд, Грушковская волость
1470. Грушковское, село бывшее владельческое, при речке Косари, дворов 373, жителей 1967, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, 2 Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Чигиринский уезд, Каменская волость
Грушковка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27376Грушківкаселоцентр сільської радир-н Кам'янськийсільрада Грушківська
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