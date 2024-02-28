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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
236. Сеитовский (Каргала), посад бывший государственный, при реке Сакмаре и речке Каргалке, дворов 515, жителей 2860, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 8 Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
161892Каргалапосёлок51°54'с.ш.54°52'в.д.M-40-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53701000106п Каргалапоселок