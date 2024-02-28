посёлок Каргала, посёлок Каргала, город Оренбург, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Каргала

город Оренбург, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Оренбургской области
Чат по иске имля (арабской графике)

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Павловской волости

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Сеитовская волость
236. Сеитовский (Каргала), посад бывший государственный, при реке Сакмаре и речке Каргалке, дворов 515, жителей 2860, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 8 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, город областного подчинения Оренбург
161892Каргалапосёлок51°54'с.ш.54°52'в.д.M-40-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, город Оренбург
53701000106п Каргалапоселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close