Населенное место

Плиотели, им. (Цыдзика и Хвойтицкого), жит. 23 (11 м. 12 ж.), дес. 129, у. гор. 49 в., вол. пр., 12 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поречье 42 в.