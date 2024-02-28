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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Плиотели, им. (Цыдзика и Хвойтицкого), жит. 23 (11 м. 12 ж.), дес. 129, у. гор. 49 в., вол. пр., 12 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поречье 42 в.
Плиотели, д., жит. 204 (101 м. 103 ж.), дес. 173,08, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Плетки20
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Плетки15