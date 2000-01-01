сельцо Спасское, сельцо Спасское, Тучковская волость, Судогодский уезд (на 1905) — Familio

Спасское

Тучковская волость, Судогодский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Судогодский уезд
4853Спасское, сц. вл.при рч. Колпи.4022239079

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Судогодский уезд
Сц. Спасское. Д. Ростовцо, Павликово, Сосновец, Скалово4Марья Серг. Козлова34185

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Судогодский уезд, Спасская волость
1356. Спасское, сельцо бывшее владельческое, при речке Колпи, дворов 28, жителей 206, волостное правление (уездный город в 36 верстах)

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Судогодский уезд, Тучковская волость
6026Спасское деревня28640844910
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