село Новая Гребля, село Новая Гребля, Черкаська область (на 2018) — Familio

Новая Гребля

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Русаловская волость
1307. Нивая Гребля, село бывшее владельческое, при реке Угорском Тикиче, дворов 143, жителей 1109, церковь православная, школа, водяная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Русаловская волость
Новая-Гребля село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27254Нова Гребляселоцентр сільської радир-н Жашківськийсільрада Новогребельська
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