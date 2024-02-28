деревня Сергеевка, деревня Сергеевка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд (на 1910) — Familio

Сергеевка

Булгаковская волость, Бузулукский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Булгаковская волость
Д. 2-е Сергиевское. Б. помещ. Рус. Прав.3141227601332237239
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