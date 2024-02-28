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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1146Хоршеваши (Хорошевать), с. удел.при рч. Хоршеваш ке.233628117147Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
679. Хоршеваши, село бывшее удельное, при речке Хоршевашке, дворов 47, жителей 241, церковь православная, 6 лавок, базар по пятницам
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
116Хоршеваши, село, при рч. Хоршевате; н. ч.3652460163196
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
140952Хоршевашисело55°44'с.ш.46°22'в.д.N-38-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Красночетайский муниципальный район, Хозанкинское сельское поселение
97626450126с Хоршевашисело