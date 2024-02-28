село Хоршеваши, село Хоршеваши, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Хоршеваши

Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1146Хоршеваши (Хорошевать), с. удел.при рч. Хоршеваш ке.233628117147Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Атаевская волость
679. Хоршеваши, село бывшее удельное, при речке Хоршевашке, дворов 47, жителей 241, церковь православная, 6 лавок, базар по пятницам

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Атаевская волость
116Хоршеваши, село, при рч. Хоршевате; н. ч.3652460163196

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Красночетайский район
140952Хоршевашисело55°44'с.ш.46°22'в.д.N-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Красночетайский муниципальный район, Хозанкинское сельское поселение
97626450126с Хоршевашисело
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