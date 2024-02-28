деревня Иткуль, деревня Иткуль, Каргапольский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Иткуль

Каргапольский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1390Больше-Иткульская, д. каз.при оз. Больше-Иткульском.895671148186Часовня православная 1.
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Салтосарайская волость
Иткуль д., при оз. Иткуле, на прос. дор.532½75559131

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Каргапольский район
97709Иткульдеревня55°56'00"64°48'00"N-41-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Каргапольский муниципальный район, Сельское поселение Чашинский сельсовет
37610468111д Иткульдеревня
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