село Никольское, село Никольское, Торжокский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Никольское

Торжокский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
8218Никольское (Черенчицы), с. вл.при колодце.441427156146Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Никольская волость
242. Никольское (Черенчицы), село бывшее владельческое, дворов 49, жителей 326, волостное правление (уездный город в 17 верстах), становая квартира, церковь православная, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Никольская волость
село Никольское

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Никольская волость
23Никольское73

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Торжокский район
129399Никольскоесело57°05'34°40'O-36-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Яконовское сельское поселение
28654408147с Никольскоесело
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