село Старые Кошары, Волинська область (на 2018) — Familio

Старые Кошары

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Старокошарская волость
820. Старые Кошары, село бывшее владельческое, дворов 91, жителей 571, волостное правление (уездный город в 11 верстах), и 2 церкви православных, школа, питейный дом, кзн Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Ковельский уезд, Старо-Каширская волость
село Старые-Каширы90116227281177388438797763221

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3130Старі Кошариселор-н КовельськийЛюблинецька селищна об'єднана територіальна громада

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