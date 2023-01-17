село Прислониха, село Прислониха, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Прислониха

Карсунский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
115Прислониха (Каменный Брод), с. удел.при рч. Каменном Броде.6312109469521Церковь православная 1. Завод паташный 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Тагаевская волость
90. Прислониха (Богоявленское), село бывшее удельное и однодворцев, при речке Каменном Броде, дворов 196, жителей 1084, церковь православная, часовня, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Карсунский район
30979Прислонихасело54°16'с.ш.47°28'в.д.N-38-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Карсунский муниципальный район, Языковское городское поселение
73614158106с Прислонихасело
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