деревня Шинка, деревня Шинка, Аткарский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Шинка

Аткарский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
498Логвиновка (Шинка), д. каз.при овраге Шинке.354242205225
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Сластушинская волость
211. Шинка (Логвиновка), деревня вольных хлебопашцев, дворов 75, жителей 534
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